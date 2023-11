Fundada em 1989, a Telas Arroio Grande, de Santa Cruz do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus produtos. A empresa está em sua segunda geração, como conta o executivo Lucas Lopes, que hoje dá sequência ao projeto iniciado por seu pai, Jorge Lopes. As telas soldadas, especialidade da casa, são comercializadas no Brasil e América Latina – e mostram grande versatilidade.