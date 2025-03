7 dicas para evitar problemas de coluna trabalhando sentado

1. Ajuste a altura da cadeira e da mesa

2. Mantenha a postura correta

É comum ir relaxando a postura ao longo do dia, mas isso pode ser prejudicial à coluna. “O ideal é manter as costas retas e apoiadas no encosto da cadeira. Os ombros devem estar relaxados, e o pescoço alinhado com a tela do computador”, orienta Dr. Guilherme Porceban.