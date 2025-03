5 orações para fazer antes de dormir 

Orar antes de dormir afasta as preocupações, fortalece a fé e promove noites tranquilas TORWAISTUDIO / Shutterstock | Portal EdiCase

Encerrar o dia com uma oração é uma maneira poderosa de atrair paz, gratidão e proteção antes de dormir. Essa prática cria uma conexão com Deus, ajudando a aliviar preocupações e fortalecendo a fé. Além disso, envolve o coração em um momento de serenidade e renovação, proporcionando um descanso mais tranquilo.

Abaixo, confira 5 orações poderosas para você fazer antes de dormir e ter uma boa noite de sono!

1. Oração para dormir em paz

Poderoso Deus, antes de ir dormir, eu te peço: conceda-me bons sonhos, por favor! Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela Tua bondade, oh Pai! Eu lanço aos pés da Cruz toda ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz.

Eu sei que o Teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nesta noite e sempre, Eterno Deus. Oh Senhor, criador do universo, Tu não dormes! Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus! Amém!

2. Oração para dormir e acordar bem

Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizestes chegar ao princípio deste dia, salvai-nos hoje por Vosso poder, de sorte que não nos deixemos arrastar a pecado algum neste dia, mas nossas palavras, nossos pensamentos e obras tendam sempre só ao cumprimento da Vossa justiça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

3. Oração para não ter pesadelo

Senhor, meu Deus, coloco-me diante de Ti com o coração cheio de confiança e fé. Peço que me envolvas com Tua luz e Tua proteção, afastando de mim toda a negatividade, medo e tudo o que possa me perturbar durante o sono.

Que os meus sonhos sejam suaves, tranquilos e cheios de paz. Que o Teu Espírito Santo me cubra com o Teu manto de amor, protegendo-me de todo o mal e trazendo-me descanso. Afasta de mim qualquer pensamento ou visão que me cause inquietação, e fortalece minha mente e meu espírito para que eu possa descansar plenamente.

Entrego-me a Ti, Senhor, com confiança, sabendo que em Tuas mãos estou seguro(a), e que os Teus anjos estarão ao meu redor, me guardando enquanto durmo. Que assim seja, amém.

Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas Leszek Glasner / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Oração para dormir rápido

Querido Deus, preciso de sua paz e verdade para acalmar nossos corações e espíritos agora. Quando nos encontramos acordados no meio da noite, as necessidades e preocupações prementes que enfrentamos podem parecer muito avassaladoras. Pedimos que Seu Grande Poder nos cerque. Nós entregamos a Ti todo pensamento ansioso. Nós escolhemos encontrar descanso em Vós, Senhor. Nós escolhemos a fé ao invés do medo. Obrigado porque Tu és nosso refúgio e força, uma ajuda bem presente em tempos de incerteza ou dificuldade. Ajude-me a dormir em paz. Em Nome de Jesus, Amém.

5. Oração para as crianças terem proteção ao dormir

Agora eu me deito para dormir.

Rogo ao Senhor que guarde minha alma.

Que Deus me guarde durante a noite,

E me acorde com a luz da manhã.

Agora me deito para dormir,

rezo ao Senhor para guardar minha alma.

Que os anjos me vigiem durante a noite

E me mantenham em seus olhos abençoados.

Agora me deito para dormir,

rezo ao Senhor para guardar minha alma.

Se eu viver mais um dia,

peço ao Senhor que guie meu caminho.