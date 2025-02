Veja como segurar a urina por muito tempo pode afetar a saúde

Segurar o xixi por muito tempo pode gerar problemas urinários e necessidade de tratamento médico TarikVision / Shutterstock | Portal EdiCase

Algumas pessoas têm o costume de segurar a urina por longos períodos, seja por estar ocupada ou por preguiça de ir ao banheiro. Todavia, essa prática repetitiva pode comprometer não apenas a saúde urinária, mas também causar problemas mais sérios ao longo do tempo.

A fisioterapeuta pélvica e sexóloga Débora Pádua explica que a bexiga feminina tem capacidade para armazenar entre 400 e 600 ml de urina, mas a vontade inicia bem antes, entre 150 a 200 ml. Já os homens suportam entre 500 a 700 ml, mas a vontade de urinar surge entre 200 a 300 ml.

Perigos de segurar o xixi

Embora pareça inofensivo, segurar o xixi por longos períodos pode trazer consequências sérias para a saúde urinária e ginecológica. A ginecologista Dra. Renata Moedim alerta que esse hábito pode aumentar o risco de infecções e até comprometer o funcionamento da bexiga.

Segundo ela, forçar a bexiga para reter mais líquido do que deveria pode levar a uma distensão do órgão, afetando seu funcionamento ao longo do tempo. “Quando a bexiga fica muito cheia, os músculos responsáveis por sua contração podem ser sobrecarregados, resultando em dificuldade para esvaziá-la completamente no futuro”, explica a médica.

Segurar a urina implica o aumento do risco de infecções do trato urinário e o provável desequilíbrio da flora vaginal Alphavector / Shutterstock | Portal EdiCase

Risco de infecções urinárias e ginecológicas

Outro perigo de segurar a urina é o aumento do risco de infecções do trato urinário (ITUs). “A urina contém bactérias e, ao mantê-la na bexiga por muito tempo, criamos um ambiente propício para a proliferação dessas bactérias, podendo causar infecções e até complicações mais graves, como pielonefrite, que é uma infecção nos rins”, destaca a Dra. Renata Moedim.

Além das infecções urinárias, a ginecologista alerta que o hábito de prender o xixi pode desequilibrar a flora vaginal. “A proximidade da uretra com a vagina faz com que bactérias do trato urinário possam migrar para a região íntima, resultando em irritações, corrimentos e até infecções vaginais”, explica.

Outros impactos na saúde

De modo geral, uma pessoa pode segurar o xixi por até 6 horas sem grandes riscos, mas segurar a urina por períodos prolongados pode trazer prejuízos ao assoalho pélvico. “Quando é preciso segurar o xixi em ocasiões pontuais, não gera tantos problemas, mas se isso for realizado de forma repetitiva pode causar alterações na elasticidade da bexiga, incontinência urinária por transbordamento – em que a bexiga fica muito cheia e com dificuldade para esvaziar –, além das infecções urinárias de repetição, pois a urina fica ‘velha’ com resíduos dentro da bexiga por muito tempo”, explica Débora Pádua.

A fisioterapeuta pélvica reforça que o ideal é urinar sempre que sentir vontade, sem postergar por longos períodos. “O tempo médio saudável para urinar varia entre 3 a 6 horas, dependendo da ingestão de líquidos. Se uma pessoa consegue passar um dia inteiro sem ir ao banheiro, pode ser um sinal de que está reprimindo os reflexos naturais do corpo, o que pode ser prejudicial”, pontua.

Por isso, ambas as especialistas concordam que beber água e urinar são igualmente importantes, já que o corpo dá sinais quando precisa ser esvaziado, e respeitá-los é essencial para evitar problemas no futuro.