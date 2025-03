Veja sinais que indicam a necessidade de ir ao veterinário

Faz parte do trabalho do tutor zelar pela saúde e bem-estar do animal, garantindo que ele tenha uma vida longa e de qualidade. Isso inclui oferecer alimentação adequada, abrigo seguro, estímulo físico e emocional, além de atenção à saúde. Levar o pet ao veterinário regularmente é essencial para prevenir doenças, identificar problemas de saúde em estágios iniciais e garantir que ele receba os cuidados necessários.