6 receitas incríveis com peito de frango para o almoço

Enroladinho de peito de frango com bacon Slawomir Fajer / Shutterstock | Portal EdiCase

O peito de frango é um dos ingredientes mais versáteis e queridos na cozinha brasileira. Rico em proteínas e fácil de preparar, pode ser utilizado em uma variedade de receitas, agradando os mais diversos paladares. Com alguns ingredientes, é possível criar pratos saborosos e práticos para o almoço, além de variar o cardápio do dia a dia.

Confira 6 receitas com peito de frango para o almoço!

Enroladinho de peito de frango com bacon

Ingredientes

4 peitos de frango

2 cebolas cortadas em fatias

2 dentes de alho amassados

100 g de bacon fatiado

Sal, pimenta-do-reino moída, suco de limão e azeite a gosto

Palitos para atar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os peitos de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Adicione a cebola e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 25 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e enrole os peitos de frango no bacon, atando com os palitos. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Peito de frango ao molho

Ingredientes

1 kg peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1/2 cebola picada

1/2 pimentão verde cortado em tiras finas

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 pitada de noz-moscada em pó

Sal a gosto

1 colher de sopa de azeite

125 ml de caldo de galinha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola e o pimentão. Adicione o peito de frango, a noz-moscada e o caldo de galinha. Cozinhe por 15 minutos. Adicione a farinha de trigo e misture. Acrescente o leite e o sal e mexa bem até o caldo engrossar. Sirva em seguida.

Frango xadrez

Ingredientes

500g de peito de frango cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão verde cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de açúcar

Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água para dissolver o amido de milho

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os cubos de frango com sal, pimenta-do-reino e uma colher de sopa de molho de soja. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o óleo e refogue o frango até dourar levemente. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, refogue os pimentões e a cebola até ficarem levemente macios, mas ainda crocantes.

No centro da frigideira, adicione o alho picado e deixe dourar rapidamente. Em seguida, adicione o restante do molho de soja, o açúcar e o óleo de gergelim. Em um recipiente, misture o amido de milho com a água até dissolver completamente. Adicione ao molho na frigideira. Mexa até que absorva levemente. Retorne o frango à frigideira, misture bem com o molho e os legumes. Cozinhe por 10 minutos. Sirva em seguida.



peito de frango assado simples Brent Hofacker / Shutterstock | Portal EdiCase

Peito de frango assado simples

Ingredientes

3 peitos de frango

Suco de 1 laranja

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de pasta de amendoim

1 dente de alho amassado

1 pitada de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os peitos de frango e tempere com o suco de laranja e de limão, a páprica, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a pasta de amendoim. Em seguida, transfira o frango para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida com a salsinha.

Frango ao molho de mostarda

Ingredientes

4 filés de peito de frango

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de creme de leite

3 colheres de sopa de mostarda dijon

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça a manteiga em uma frigideira grande. Grelhe o frango em fogo médio-alto por 4-5 minutos de cada lado, até que fiquem dourados. Reserve os filés em um prato.

Na mesma frigideira, acrescente a cebola picada e refogue até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o vinho branco e mexa bem. Deixe reduzir pela metade. Misture a mostarda e o creme de leite. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 2-3 minutos. Volte os filés de frango à frigideira e deixe absorver o molho por 2 minutos. Transfira para o prato, decore com salsinha e sirva em seguida.

Peito de frango com batata

Ingredientes

4 filés de peito de frango

4 batatas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 3 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água

Queijo parmesão ralado para gratinar

Água para cozinha as batatas

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com alho, suco de limão, páprica, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos para absorver o sabor. Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio por 5-7 minutos, apenas para pré-cozimento. Escorra e reserve.