Veja por que as mulheres apresentam mais lesões nos joelhos

As mulheres – até mesmo as atletas – têm maior probabilidade de sofrer lesões ligamentares nos joelhos, em atividades esportivas e físicas, devido a certas características anatômicas e biomecânicas específicas do seu corpo. Por isso, abaixo, o ortopedista Dr. Marcos Cortelazo, sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia, esclarece os motivos que as tornam mais suscetíveis a esses problemas e como evitá-los. Confira!