Sagitário é o nono signo do zodíaco. Regido por Júpiter, seu elemento é o Fogo e rege a casa 9 do Mapa Astral. Conhecidas por serem cheias de alegria e muito divertidas, as pessoas sagitarianas possuem espírito aventureiro, amor pela liberdade e um grande senso de justiça. Vivem o hoje intensamente e, muitas vezes, esquecem do amanhã.