Durante o feriado, é comum as pessoas optarem por descansar e irem comer em restaurantes para evitar cozinhar. No entanto, se você faz parte do grupo que deseja economizar e ficar em casa, os pratos fáceis de fazer são a alternativa ideal, principalmente se você não abre mão de uma deliciosa refeição e deseja poupar tempo na cozinha. A seguir, confira 6 receitas simples e gostosas para o feriado!