O Miss Grand International coroou, nesta sexta-feira (25), sua nova soberana. Rachel Gupta, representante da Índia, foi eleita a nova Miss Grand, consagrando-se a melhor entre as 69 candidatas de diferentes países do mundo. A representante do Brasil, a gaúcha de São Vicente do Sul Talita Hartmann, ficou na quinta posição, conquistando o título de quarta vice-campeã.