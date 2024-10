Nesta quarta-feira, os movimentos dos astros indicam momentos de decisão, oportunidades de renovação e desafios a serem superados. Nesse sentido, o zodíaco pode ajudá-lo(a) a se antecipar às tendências. Confira agora o horóscopo de 02 de outubro com as previsões para os 12 signos e descubra como aproveitar as energias do dia!