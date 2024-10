A Ilha do Combu é parada obrigatória para quem busca turismo ecológico, trilhas pela selva, chocolates exclusivos, banhos em igarapés e a arte do grafite no Pará. Saindo de um dos portos de Belém, a travessia leva cerca de 20 minutos, sendo feita num barco com capacidade para até 15 pessoas, chamado de rabeta.