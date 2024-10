8 semelhanças entre o cachorro e o lobo

Os cachorros e os lobos pertencem à mesma família, a dos canídeos, e, apesar das grandes diferenças comportamentais e físicas, têm muitas semelhanças genéticas e biológicas. De acordo com um estudo da Universidade de Tóquio, o lobo-japonês, uma subespécie do lobo cinzento já extinta, e o cachorro doméstico compartilham 98% do DNA. Esses animais, que em algum momento evoluíram em caminhos diferentes, ainda preservam características em comum que os tornam parentes próximos.