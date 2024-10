A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo. Ela é importante para a produção de células vermelhas do sangue, para o funcionamento do sistema nervoso e ajuda a manter o DNA saudável, mas, como o corpo humano não a produz, é necessário ingeri-la pela alimentação (carne, peixes, ovos e laticínios) ou, em casos específicos, por meio de suplementos.