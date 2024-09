Criado por uma marca de preservativos em 2008, o Dia do Sexo, comemorado em 6 de setembro, conquistou popularidade no Brasil. De acordo com um estudo da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, 35% dos casais mantêm, em média, de uma a três relações sexuais por mês. Fatores como idade, filhos, rotina, estilo de vida, equilíbrio emocional e trabalho influenciam essa frequência.