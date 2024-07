Em 7 de julho é comemorado o “Dia Mundial do Chocolate”. E, nesta data tão especial, os amantes do doce feito de cacau têm motivos de sobra para comemorar: uma pesquisa realizada e publicada no ano passado pela Universidade of L’Aquila, da Itália, aponta que o consumo de pequenas porções de chocolate amargo diariamente pode fazer bem ao cérebro.