Especializada na produção de bolsas de tricô de couro, a Tricouro inaugurou a sua primeira loja física oferecendo um catálogo de modelos exclusivos e diferenciados em Porto Alegre. Com peças produzidas artesanalmente, o espaço da marca de Campo Bom fica localizado no segundo andar do Bourbon Shopping Country (Av. Túlio de Rose, 80.)