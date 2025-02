Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Enquanto continuar nutrindo sentimentos bons para com todas as pessoas, sua alma também poderá continuar transitando com segurança por onde quiser, mesmo que o cenário pareça hostil e cheio de dificuldades.