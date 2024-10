Lara Rodrigues, 33 anos, atriz que interpretou a Narizinho em Sítio do Picapau Amarelo na temporada de 2001 e 2003, anunciou que está grávida do primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento da artista com o fotógrafo e cinegrafista Lui Azevedo, com quem é casada há dois anos.