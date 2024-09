Além de muita festa, o Rock in Rio também é palco para celebrar o amor. Gretchen e o marido, Esdras de Souza, aproveitaram a atração para renovar os votos de casamento. Nesta quinta-feira (19), eles participaram de um "casamento simbólico", realizado em uma capela localizada na Rota 85, um dos pontos do evento, com a celebração de um cover do Elvis Presley.