Cineasta francês Benoît Jacquot é indiciado pelo estupro de duas atrizes

Julia Roy e Isild Le Besco denunciaram os crimes sexuais do diretor com quem trabalharam após a colega Judith Godrèche tê-lo exposto e gerar uma nova onda do #MeToo na França

03/07/2024 - 09h15min Atualizada em 05/07/2024 - 12h20min