O ator Marcos Caruso, 72 anos, prefere manter reservados os detalhes sobre sua vida pessoal. Por isso, não é frequente que fale sobre a relação com o técnico em enfermagem Marcos Paiva, 56, com quem divide a vida desde 2018. No entanto, ele decidiu abrir uma exceção e contar que a união é um "encontro de almas" à revista Caras.