Oito episódios Notícia

Série "Turma da Mônica - Origens" traz, pela primeira vez, os personagens de Mauricio de Sousa na fase adulta

Produção do Globoplay estreia no dia 24 de outubro com os atores Louise Cardoso, Daniel Dantas, Paulo Betti, Malu Valle e Dhu Moraes vivendo os papéis principais

24/09/2024 - 14h55min Atualizada em 24/09/2024 - 14h57min