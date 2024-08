Silvio Santos permanece internado em São Paulo. Neste sábado (3), a assessoria do SBT informou em comunicado a Zero Hora que o apresentador de 93 anos "permanece na unidade hospitalar apenas para cuidados médicos necessários", e que, ao contrário do que foi especulado nas redes sociais e em alguns portais, "não está em estado crítico de saúde" (veja a nota na íntegra abaixo).