Michele Vaz Pradella: Camila Morgado é um acontecimento em "Renascer"

Sabe quando o público percebe que os atores estão se divertindo em cena, mostrando o quanto estão à vontade diante das câmeras? Camila Morgado tem sido o melhor exemplo disso, em estado de graça como Iolanda — anteriormente, Dona Patroa. A atriz chama a atenção mesmo em papéis secundários, marca seu talento na telinha desde que despontou como Manuela em A Casa das Sete Mulheres (2003). Em Renascer, começou sua participação como uma submissa Dona Patroa, esposa de Egídio (Vladimir Brichta). Subjugada ao marido, sim, mas de forma alguma apagada em cena, pelo contrário. A personagem só cresceu com a chegada de Sandra (Giullia Buscacio). Com a ajuda da filha, se livrou do marido controlador, dando lugar à mulher que havia deixado de ser por conta do casamento.