RBS TV estreia programa "Mapa Destemperados"

A partir deste sábado (5), a RBS TV estreia uma nova atração: o Mapa Destemperados. O que nasceu como um quadro no Baita Sábado agora se torna um programa com horário próprio na grade da emissora, celebrando os 18 anos do Destemperados, multiplataforma de conteúdo gastronômico.

Os apresentadores Diogo Carvalho e Lela Zaniol percorrem oito cidades do Rio Grande do Sul e uma do Uruguai em busca de histórias da culinária gaúcha.

De norte a sul, a atração cruza o Estado em busca da identidade gastronômica de cada cidade, descobrindo receitas que atravessam gerações e novos talentos que reinventam a tradição. Nesta temporada, a jornada ganha um novo tempero: além das aventuras de Diogo explorando os melhores sabores, Lela entra na cozinha para preparar pratos que traduzem a essência de cada localidade.

— Essa é mais uma oportunidade que o Destemperados tem de contar a história da gastronomia do Rio Grande do Sul e de levar um pedaço da culinária regional para todos os gaúchos, seja acompanhando os quilômetros percorridos pelo Diogo ou pelas receitas que vou compartilhar em cada episódio — afirma Lela Zaniol, sócia fundadora do Destemperados.

Cada restaurante visitado ainda receberá a placa do Mapa Destemperados, um reconhecimento especial da sua relevância na cena gastronômica do RS.

No primeiro episódio, ao ar às 15h30min, os espectadores poderão conhecer a história de três restaurantes clássicos de Porto Alegre: o Roma Hotel, comandado pela dona Célia; o Santo Antônio, que está na terceira geração da família Aita; e o Gambrinus, o restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul, localizado no Mercado Público.

Onde assistir