O primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon, adaptação da obra de George R. R. Martin, que também é produtor da série, estreou no canal HBO e na plataforma de streaming Max neste domingo (16). Um filho por um filho marcou o retorno do popular prelúdio de Game of Thrones e causou reações intensas dos fãs, que manifestaram suas opiniões — positivas e negativas — nas redes sociais.