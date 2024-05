Poderes Extraordinários (2018) é o destaque na Sessão da Tarde desta quinta-feira (2). Protagonizado por Gugu Mbatha-Raw, que interpreta uma mulher com superpoderes, o longa acompanha sua jornada em meio ao fim do mundo. Com direção de Julia Hart, a produção será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.