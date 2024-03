O filme Uma Pitada de Sorte (2022) é o destaque na Sessão da Tarde desta terça-feira (12). A comédia nacional é estrelada por Fabiana Karla, que interpreta uma animadora de festa infantil que sonha em se tornar uma chef de cozinha. Com direção de Pedro Antônio e com Jandira Martini e Mouhamed Harfouch no elenco, o longa será exibido após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.