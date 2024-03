O filme Tô Ryca 2 (2022) é o destaque na Sessão da Tarde desta sexta-feira (8). Na sequência do primeiro longa, Selminha vive luxuosamente com a herança que recebeu. No entanto, "tudo que vem fácil, vai fácil" e ela tem que lidar com a falta de dinheiro novamente. Com direção de Pedro Antônio Paes, a comédia brasileira será exibida após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.