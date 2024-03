O filme Space Jam: Um Novo Legado (2021) é o destaque na Sessão da Tarde desta terça-feira (5). Com direção de Malcolm D. Lee, o longa norte-americano acompanha a história do famoso jogador de basquete Le Bron James que, em busca de seu filho raptado por uma inteligência artificial, entra no Mundo Looney. A trama será exibida após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.