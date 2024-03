O filme Marley & Eu (2008) é o destaque na Sessão da Tarde desta quinta-feira (14). Dirigido por David Frankel, o longa acompanha a comovente história do cão Marley com seus tutores. A produção tem Jennifer Aniston e Owen Wilson no elenco e será exibida após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.