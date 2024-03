O filme Malévola: Dona do Mal (2019) é o destaque na Sessão da Tarde desta segunda-feira (11). Nesta sequência, a relação entre Malévola e a sua afilhada, Aurora, continua a ser explorada. Desta vez, elas precisam lutar por um objetivo em comum. Dirigida por Joachim Rønning, e com Angelina Jolie e Elle Fanning no elenco, a trama será exibida às 15h25min, na RBS TV, após Cheias de Charme.