O filme Cavalo de Guerra (2012) é o destaque na Sessão da Tarde desta segunda-feira (19). No longa, Jeremy Irvine interpreta Albert Naracott, o companheiro fiel do cavalo Joey. Ao serem separados pela guerra, Albert e Joey fazem de tudo para se encontrar. Com direção de Steven Spielberg, o filme será exibido após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.