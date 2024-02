O filme A Bússola de Ouro (2007) é o destaque na Sessão da Tarde desta sexta-feira (2). A trama acompanha Lyra Belacqua, uma orfã criada na universidade Oxford, que precisa investigar o desaparecimento de seu melhor amigo, Roger, e de outras crianças. Com a ajuda de uma bússola de ouro, ela parte em uma jornada que pode alterar o seu mundo para sempre. Dirigido por Chris Weitz e com Nicole Kidman, Daniel Craig e Dakota Blue Richards no elenco, o filme será exibido às 15h25min, na RBS TV.