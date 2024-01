O filme Turma da Mônica: Lições (2021) é o destaque da Sessão da Tarde desta terça-feira (30). Na trama, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão aprendem sobre o real valor da amizade ao lidarem com as consequências de uma confusão na escola. Dirigido por Daniel Rezende e com Giulia Benite, Kevin Vechiatto e Laura Rauseo no elenco, a produção será exibida às 15h25min, na RBS TV.