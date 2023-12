A sequência da franquia A Era do Gelo será o destaque na Sessão da Tarde desta segunda-feira (4). Em A Era do Gelo: O Big Bang (2016), o mamute Manny, o tigre Diego e a preguiça Sid estão com os lares ameaçados após uma nova trapalhada do esquilo Squat. Com a dublagem dos brasileiros Diogo Vilela, Márcio Garcia e Tadeu Mello, a animação será exibida às 15h25min, após a reapresentação da novela Mulheres de Areia, na RBS TV.