Nesta sexta-feira (24), a Sessão da Tarde exibe Um Laço de Amor (2017). Com direção de Marc Webb, a produção mostra a história de uma menina-prodígio. No elenco, o longa metragem conta com Chris Evan, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Mckenna Grace e Octavia Spencer. O filme será exibido às 15h25min, logo após Mulheres de Areia, na RBS TV.