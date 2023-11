As tradições mexicanas invadem a tela da RBS TV. Nesta quinta-feira (2), a partir das 15h25min, a animação Festa No Céu (2014) será exibida na Sessão da Tarde. Com produção de Guillermo del Toro, de A Forma da Água, O Labirinto do Fauno e Hellboy, o longa aborda algumas das peculiaridades do país latino-americano, como sua relação única com o mundo dos mortos.