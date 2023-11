A Sessão da Tarde traz Queen Latifah para a tela da RBS TV. Nesta segunda-feira (13), a partir das 15h25min, a emissora exibirá o filme As Férias da Minha Vida (2006). Na trama, a atriz vive a vendedora Georgia Byrd. Ao descobrir uma doença terminal, a personagem decide abandonar tudo e viajar para a Europa. Com direção de Wayne Wang, a produção também conta com LL Cool J, Timothy Hutton, Giancarlo Esposito, Alicia Witt e Gerard Depardieu em seu elenco.