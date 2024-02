O filme O Maior Amor do Mundo (2016) é o destaque na Sessão da Tarde desta quarta-feira (7). Com direção de Garry Marshall e protagonizado por grandes nomes da dramaturgia norte-americana como Julia Roberts, Kate Hudson e Jeniffer Aniston, o longa acompanha a história de diferentes mães no Dia das Mães. O filme será exibido após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.