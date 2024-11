A Polícia Civil do Mato Grosso descarta a possibilidade de que Santrosa, cantora transexual de 27 anos, tenha sido morta por transfobia. Ela foi encontrada decapitada, com as mãos e pés amarrados no município de Sinop, onde residia, no último domingo (10), um dia após desaparecer. O município fica a pouco mais de 500 quilômetros de Cuiabá.