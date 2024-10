O quarto em que o cantor Liam Payne estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina, foi encontrado de forma caótica. O jornal argentino Clarín obteve fotos do local. Nas imagens, é possível ver móveis destruídos e sinais de consumo de drogas. Ele estava hospedado na Suíte Deluxe do hotel Casa Sur, no bairro Palermo.