As bandas Corpo Alma, Rainha Musical e Brilha Som se unem para realizar uma live solidária em apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. O evento, que ocorrerá no dia 26 de junho, também contará com a participação de diversos artistas da região, como a Banda Passarela, a cantora Aninha Soares, da banda Sétimo Sentido, a dupla Paulinho e Fábio no Bailão, entre outros.