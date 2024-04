O grupo inglês Keane anunciou nesta quarta-feira (3) que irá trazer ao Brasil a turnê que celebra os 20 anos do álbum de estreia, Hopes and Fears. A banda fará apresentações em Curitiba (PR) em 5 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ) no dia 7, e em São Paulo em 9 de novembro. A pré-venda de ingressos começará nesta sexta-feira (5), às 10h.