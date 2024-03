Uma das atrações do Lollapalooza 2024 desta sexta-feira (22), Luísa Sonza aproveitou o reencontro com o repórter Guilherme Guedes para relembrar um episódio recente em outro festival de música. No The Town 2023, o jornalista chamou a atenção ao comentar a performance da cantora brasileira com a Demi Lovato, ao definir que o show foi uma "batalha de gritos".