Quando subiu ao palco do Planeta Atlântida 2023, Matuê já havia mostrado que o trap veio para ficar. E veio mesmo. Neste ano, foram oito representantes do gênero do festival. Entre eles está o próprio Tuezin, como é chamado pelos fãs, que desta vez subiu ao Palco Planeta acompanhado de Teto e Wiu, amigos e parceiros dele na gravadora 30PRAUM. Os dois também estiveram na edição anterior, no Palco Atlântida.