Denise Assunção, irmã do músico Itamar Assumpção, morreu na manhã desta quinta-feira (4) no Hospital das Clínicas, em São Paulo, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. A artista de 67 anos colecionava trabalhos de sucesso no teatro e nos palcos, sendo considerada um dos maiores nomes da cena alternativa e independente do país.