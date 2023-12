Milton Nascimento nunca escondeu sua admiração pelos Beatles, seja através de declarações ou em suas apresentações. As músicas do quarteto britânico sempre estiveram presentes em suas viagens pelas estradas do Brasil. Dessa forma, após receber um convite para acompanhar os dois shows de Paul McCartney, que ocorrem neste domingo (3) e segunda-feira (4), em Belo Horizonte, Minas Gerais, o músico compartilhou com seus seguidores um pouco da viagem rumo à capital mineira.