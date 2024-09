O show da turnê que celebra 30 anos do grupo Soweto e marca o retorno do cantor Belo aos vocais já tem novo local e nova data para ocorrer em Porto Alegre. Agora, a apresentação será realizada em 8 de dezembro na área externa do Centro de Eventos FIERGS. O espetáculo, que estava previsto para 15 de junho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, foi adiado por conta das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.